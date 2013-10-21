Армения, Грузия и Молдова присоединились к энергетическому Восточноевропейскому партнерству

Армения, Грузия и Молдова присоединились к Восточноевропейскому партнерству по энергоэффективности и окружающей среде (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P).

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Одновременно международное сообщество доноров решило увеличить фонд этого партнерства на 70 миллионов евро.

Донорами являются страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Украина, США, а теперь и Армения, Грузия и Молдова. Взносы затем используются, в частности, в схемах привлечения средств на национальных уровнях и у международных финансовых институтов, в частности, у ЕБРР, ЕИБ, группы Всемирного банка. Изначально фокусом работы фонда, предложенного в 2009 году, была Украина.

"Дополнительное финансирование дает нам возможность поддерживать украинские муниципалитеты для обеспечения устойчивого и доступного отопления для населения и для улучшения качества воды. Я рад, что Армения, Грузия и Молдова решили присоединиться к партнерству", - сказал еврокомиссар Стефан Фюле, чьи слова приводятся в сообщении. ЕК готова выделить этим трем странам до 30 миллионов евро для софинансирования проектов по энергоэффективности муниципалитетов.

Страны Восточного партнерства сталкиваются со сложными условиями в области энергетики, считает ЕК. Большинство из них серьезно зависит от дорогого импортного газа. В среднем, они в три раза более энергоемкое, чем страны ЕС.