Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются на фоне публикации статистики, зафиксировавшей рост оптовых запасов сырья в США, сообщает Прайм.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.55 мск снизилась на 0,23% - до 109,68 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 1,47% и составила 99,35 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные от Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 11 октября, выросли на 4 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 374,5 миллиона баррелей.