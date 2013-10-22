Украина закачала в подземные хранилища 17,6 млрд кубометров газа

Украина по состоянию на текущий момент закачала в подземные хранилища газа 17,6 млрд кубометров газа и планирует до конца октября довести этот показатель до 18 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«17,6 млрд закачано… Чуть более 8 млрд – это непосредственно наш газ», - сказал Чупрун.

При этом присутствовавший при разговоре председатель правления Публичного акционерного общества «Укртрансгаз» Сергей Винокуров сообщил, что холдинг Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, также осуществляющий закачку газа, закачал в ПХГ порядка 4 млрд кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец сентября в подземные хранилища газа Украины (ПХГ) было закачано около 12,5 млрд кубометров газа, и Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вела закачку газа в объеме 50-60 млн кубометров в сутки.

Ранее в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа. При этом он отмечал, что Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 млрд кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

В свою очередь бизнесмен Дмитрий Фирташ отмечал, что подконтрольные ему структуры намерены закачать в подземные хранилища газа порядка 6,5 млрд кубометров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. По его информации, с учетом газа собственной добычи и российского газа общий объем газа в хранилищах может составить к концу октября порядка 20-21 млрд кубометров.