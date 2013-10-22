Украина и Евросоюз 24 октября обсудят возможность поставок газа из Словакии

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий намерен в четверг, 24 октября, обсудить с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером вопрос поставок газа из Словакии в Украину, сообщил корреспонденту УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Андрей Бондаренко.

Как сказал Бондаренко, встреча состоится в рамках заседания министров энергетики стран-участниц Энергетического сообщества, однако дискуссия по вопросу реверса газа в Украину пройдет вне повестки дня заседания.

«На этой неделе в четверг в Сербии (в Белграде - УНИАН) будет встреча министров энергетики, где будет еврокомиссар Оттингер, и где будет министр Ставицкий. Вопрос (открытие реверса из Словакии - УНИАН) будет рассматриваться вне повестки, безусловно», - сказал Бондаренко.

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли присутствие «Газпрома», как поставщика газа, на встрече, Бондаренко отметил: «Они («Газпром» - УНИАН) не находятся в Энергетическом сообществе. Безусловно, мысленно они присутствуют, им тоже интересно, все это интересно. Но мы рассуждаем так: у «Газпрома» есть газ, его нужно продавать. Только это должно быть понятно всем остальным».

При этом в начале октября Бондаренко в комментарии журналистам говорил, что пока Украине не удается организовать поставки газа в Украину из Словакии по реверсному пути из-за необходимости согласования таких действий с российским монополистом «Газпромом».

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Как сообщал УНИАН, в сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.