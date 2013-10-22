Украина приостановила импорт газа из Польши из-за высокой цены

Украина приостановила поставки природного газа с территории Польши по контракту с немецким газовым трейдером RWE из-за дороговизны топлива, а кроме того, отмечает сложности с открытием поставок газа по реверсной схеме из Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

В частности, комментируя приостановку поставок газа из Польши, Чупрун отметил: «Цены, вы же посмотрите, там какие. А у нас есть условие: он (газ - УНИАН) должен быть дешевле российского газа», - сказал Чупрун.

Одновременно, говоря о трудностях с реверсом их Румынии, который должен был начаться с октября текущего года, Чупрун сказал, что политики в этом вопросе нет – есть только технологические сложности. «Этот вопрос не зависит только от нас. Если бы зависело только от нас, мы бы его (реверс - УНИАН) открыли еще в январе прошлого года. Сейчас есть технические вопросы, политики здесь нет», - сказал Чупрун.

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По данным польской газотранспортной компании Gaz System, которыми располагает УНИАН, c начала октября немецкий газовый трейдер RWE поставлял в Украину газ только 5-6 октября по около 0,2 млн кубометров в сутки.

Это в 10 раз меньше, чем минимальные поставки газа месяцем ранее, когда компания через польскую газотранспортную систему прокачивала в Украину ежесуточно от 2 до почти 4 млн кубометров газа.

В Gaz System отметили, что, согласно действующим в Польше правилам, RWE не обязан информировать компанию о том, на какой срок он решил прекратить поставки газа и может возобновить их в любой момент.

"Чтобы возобновить прокачку газа, RWE должна направить Gaz System - до 14.00 текущего дня информацию о планируемых объемах прокачки на следующий день", - отметили в польской компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре импортировала из Польши 87 млн кубометров газа, что на 16% меньше, чем в августе текущего года. Сентябрь также стал вторым месяцем подряд, когда поставки газа через польскую газотранспортную систему сократились: в августе они упали на 9%.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

На данный момент реверс газа осуществляется через Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В конце сентября польская компания PGNiG, которая является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше и обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%, заявила о том, что готова побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".