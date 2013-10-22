Украина намерена усовершенствовать правила экспорта электроэнергии

Законопроект о либерализации рынка электроэнергии, подготовленный к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде, обеспечит основу для внедрения европейских правил проведения аукционов по экспорту электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

«Министерство участвовало в обсуждении и подготовке проекта закона «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины» ко второму чтению. Предложенные в законопроекте изменения обеспечат хорошую основу для внедрения европейских правил проведения аукционов по экспорту электроэнергии», - сказал он.

При этом Чех отметил, что Украина имеет уникальные географические и технические возможности для экспорта электроэнергии и заинтересована в развитии этого потенциала.

«Экспорт электроэнергии позволяет дополнительно загружать мощности тепловой генерации при снижении внутреннего потребления электроэнергии и обеспечивать сбыт профицитного угля», - отметил замминистра.

Верховная Рада пока не определилась со сроками рассмотрения данного законопроекта.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины», которым предусматривается возможность свободного выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Секретариат Энергетического сообщества и Всемирный банк поддерживают принятие данного законопроекта.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

В денежном выражении Украина по итогам 2012 года экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.