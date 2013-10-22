Украина рассчитывает сохранить транзит нефти в ЕС на уровне текущего года — глава «Укртранснафты»

Украина рассчитывает по итогам 2014 года сохранить объемы транзита нефти в страны Европейского Союза на уровне текущего года (около 15,5 млн тонн).

«Я надеюсь, что в 2014 году должно быть нефти не меньше, чем в 2013 году», - сказал глава правления госкомпании «Укртранснафта» Александр Лазорко.

Также он отметил, что по итогам 2013 года увеличение транзита нефти через Украину в страны ЕС составит примерно 1 млн тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины по итогам 2012 года составил 14,557 млн тонн.

«Транзит нефти увеличится примерно на 1 млн тонн в 2013 году, и в первую очередь это за счет транспортировки тех объемов, которые качались в 2009, 2010 годах на «Литвинове» и «Кралупах» в Чехии (два чешских нефтеперерабатывающих завода — УНИАН)», - отметил Лазорко.

В случае выполнения прогнозов Украина по итогам 2013 года впервые за три года продемонстрирует рост транзита нефти, однако, вероятнее всего, не достигнет показателей 2011 года (17,771 млн тонн) и 2010 года (19,5 млн тонн).

«Те же ресурсы, которые перерабатывали два чешских завода, в 2011-2012 годах просто шли не через Украину, а через море. Сейчас вернулись. Все страны, которые входят в «Дружбу» (нефтепровод – УНИАН), доказали, что это самый дешевый и выгодный транспорт», - добавил глава «Укртранснафты».

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Компания «Укртранснафта» в первом полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн.