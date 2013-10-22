Подорожание газа для Украины обусловлено сезонными факторами - польский эксперт

Варшава . Подорожание покупаемого Украиной газа из Европы вызвано сезонными факторами, которые могут удерживать эти цены выше стоимости газа по прямому контракту с российским "Газпромом" вплоть до мая 2014 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский энергетический эксперт Анджей Щесняк, комментируя прекращение Украиной закупок газа через Польшу из-за его дороговизны.

Он отметил, что газ на европейском рынке традиционно дорожает с началом отопительного сезона, в то время как российский газ, который Украина покупает у "Газпрома", привязан к стоимости нефти, которая в последнее время дешевеет.

"Зимой и до апреля-мая газ на рынке может стоить дороже, чем газ, цена которого подвязана под нефть. Так было последние годы", - cказал собеседник агентства.

По его данным, Украина покупала у немецкой компании RWE газ по биржевой цене в Германии плюс 2-2,5 евро за мВт/ч (используемая на бирже единица измерения - УНИАН).

Щесняк сказал, что средняя цена на немецкой бирже, которая до недавнего времени в пересчете составляла менее 400 долл. за тысячу кубометров, на прошлой неделе выросла до около 410-420 долл.

"То есть сравнялась или даже стала дороже, чем российский газ (для Украины - УНИАН)", - отметил он.

Собеседник агентства также высказал мнение, что европейские компании, которые покупают газ у "Газпрома", вряд ли станут рисковать хорошими отношениями с ним для того, чтобы продавать больше газа Украине.

"Стоит помнить, что RWE имеет самые худшие отношения с россиянами среди немецких компаний. Они всегда были с ними в ссоре",- сказал он.

Кроме того, преградой для больших поставок газа из Европы являются ограниченные возможности газопроводной системы, для увеличения мощностей которой в направлении Украины необходимы "несколько лет инвестиций".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что Украина приостановила поставки природного газа с территории Польши по контракту с немецким газовым трейдером RWE из-за дороговизны топлива.

Напомним, Польша стала первой страной, с территории которой Украина с ноября 2012 года начала покупать газ из Европы, заявляя, что он обходится ей дешевле через немецкого посредника, чем по прямому контракту с "Газпромом".

На данный момент Украина покупает газ из Европы также через Венгрию и пытается договориться о поставках через Словакию и Румынию, планируя за счет европейских закупок существенно сократить долю покупаемого газа из России.

В то же время объемы реального закупленного в Европе газа по сравнению с импортом из РФ остаются незначительными: за первые девять месяцев текущего года Украина импортировала с Запада 1,5 млрд кубометров газа против почти 20 млрд кубометров газа закупленного у главного поставщика - Российской Федерации.