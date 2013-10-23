Нефть торгуется разнонаправленно на данных из США

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на фоне публикации данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и статистики из США, сообщает Прайм.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.17 мск выросла на 0,1% - до 109,76 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 1,92% и составила 97,8 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 октября, выросли на 3 миллиона баррелей, совпав с прогнозами аналитиков.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по рынку труда в США, где число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в сентябре выросло на 148 тысяч при прогнозе в 180 тысяч, а уровень безработицы опустился до минимума с ноября 2008 года - 7,2% с 7,3% месяцем ранее.