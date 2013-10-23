«Укртранснафта» проведет переговоры с «Роснефтью» о запуске Лисичанского НПЗ

Госкомпания «Укртранснафта», национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, 24 октября проведет переговоры с российской нефтегазовой компанией «Роснефть» по запуску простаивающего с весны прошлого года Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«У меня в четверг переговоры с руководством «Роснефти», они приезжают на переговоры по этому поводу, поэтому я точную информацию могу сказать только после того, как их услышу», - сказал журналистам глава правления «Укртранснафты» Александр Лазорко, отвечая на вопрос о возможной дате запуска завода.

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Также Лазорко отметил, что компания рассчитывает увеличить в 2014 году транспортировку нефти по Украине в том числе и за счет запуска Одесского и Лисичанского нефтеперерабатывающих заводов.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, правительство может проверить выполнение приватизационных условий собственником Лисичанского нефтеперерабатывающего завода - российской нефтяной компанией “Роснефть”, которая в конце прошлого года приобрела данный завод у компании ТНК-ВР.

Министр также уточнил, что речь о реприватизации Лисичанского НПЗ не идет, правительство лишь хочет, чтобы компания “Роснефть”, несмотря на то, что недавно приобрела данное предприятие у ТНК-ВР, выполняла ранее возложенные обязательства.

Лисичанский НПЗ простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР.

24 июля Ставицкий заявил, что запуск Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российской компании “Роснефть”, может быть перенесен на февраль-март 2014 года. Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что собственник Лисичанского нефтеперерабатывающего завода - российская компания “Роснефть” обещает, что осенью 2013 года завод возобновит работу.

Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.