На "Фукусиме" будут замораживать радиоактивную воду

На аварийной японской атомной электростанции "Фукусима-1" прошли испытания специальной системы для замораживания радиоактивной воды, с помощью которой сотрудники станции рассчитывают справиться с продолжающимися утечками.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным компании-оператора АЭС "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО), основная часть утечек загрязненной воды с "Фукусимы-1" происходит через дренажную систему станции, из которой жидкость может попадать в Тихий океан. В ходе испытаний специалисты ТЭПКО установили охлаждающее оборудование в туннеле, который соединяет турбинный зал одного из энергоблоков АЭС с дренажной системой. В результате примерно за полтора месяца в туннеле образовалась ледяная стена, которая заблокировала проток радиоактивной воды и позволила ее беспрепятственно откачать.

В ТЭПКО назвали прошедшие испытания успешными, однако признали, что установка и применение охлаждающих устройств связаны с рядом трудностей. В частности, работу сотрудников непосредственно внутри дренажной системы осложняет высокий уровень радиации.

Как ожидается, аналогичные охлаждающие механизмы будут установлены в подземных туннелях "Фукусимы-1" в начале будущего года, после чего специалисты приступят к полномасштабной откачке зараженной воды.

По информации ТЭПКО, в дренажной системе аварийной АЭС могло скопиться от 10 до 20 тыс. тонн сильнозагрязненной жидкости. Содержание радиоактивного цезия в воде на некоторых участках достигает 2,35 млрд беккерелей на литр при норме в 90 беккерелей.

Содержание радиоактивного стронция-90 в воде дренажной системы на территории аварийной японской АЭС "Фукусима-1" подскочило почти в 12 раз за последние двое суток.

По информации энергокомпании, уровень содержания радиоактивного вещества в образцах жидкости превысил 59 тыс. беккерелей на литр. 21 октября показатель на этом участке составлял около 5 тыс. беккерелей на литр. Нормой для воды, сбрасываемой в море, считается 10 беккерелей на литр. В ТЭПКО исключили возможность попадания зараженной жидкости в море, поскольку выходящий в океан проблемный водоотводный туннель уже заблокирован с помощью мешков с песком.

Предполагается, что скачок уровня радиации обусловлен сильными дождями, не прекращающимися в районе станции на протяжении всей прошлой недели. Компания-оператор отметила, что дренажный туннель расположен в непосредственной близости от поврежденной цистерны, из которой летом вытекло около 300 тонн воды с содержанием радиоактивного вещества порядка 80 млн беккерелей на литр. Эта утечка стала крупнейшей за все время после начала кризиса на АЭС "Фукусима-1".

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Как сообщал УНИАН, в начале октября на аварийной японской АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 10 тонн радиоактивной воды, под поток попали шесть человек. Содержание стронция-90 в вытекшей воде превышает 37 млн беккерелей на литр при норме в 30 беккерелей на литр жидкости, цезия - 2 тыс. беккерелей на литр при норме в 90.

Утечки радиоактивной воды стали главной проблемой на АЭС "Фукусима-1", где в марте 2011 года после выхода из строя в результате удара цунами системы охлаждения расплавилось ядерное топливо в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации. В августе этого года на станции из наземного стального хранилища вылилось 300 тонн высокорадиоактивной воды. Этот инцидент считается самой крупной утечкой загрязненной жидкости с момента самой аварии.