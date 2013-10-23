«Киевэнерго» планирует взять кредит на 308 млн грн

Энергогенерирующая компания « Киевэнерго» намерена привлечь кредитную линию на сумму 308 млн грн, говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь кредитные средства сроком на 5 лет.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендерах и раскрытия предложений – 21 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, компания «Киевэнерго» в январе-июне 2013 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 396,889 млн грн, в то время как аналогичный период 2012 года компания закончила с чистым убытком в 688,486 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве. Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Рината Ахметова.