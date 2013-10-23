В Украине хотят установить мораторий на повышение тарифов для производителей

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать механизмы введения моратория на повышение тарифов естественных монополий для отечественных производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание правительства.

«В таких сложных условиях цены и тарифы естественных монополий должны быть не отягощением себестоимости, а наоборот - стимулом роста. Президент Украины требует, чтобы правительство обеспечило мораторий на повышение тарифов для отечественных производств и в этом, и в следующем году. Поэтому поручаю вице-премьер-министрам Бойко и Вилкулу в сферах своей компетенции разработать механизмы обеспечения стабильных цен и удержание тарифов на сегодняшнем уровне», - отметил премьер.

Азаров также подчеркнул необходимость совместными усилиями «системно выравнивать ситуацию и планомерно идти к нашей общей цели – устойчивому развитию экономики».

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