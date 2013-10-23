Украина стоит на пути внедрения европейских правил работы рынка электроэнергии - директор ГП «Энергорынок»

Законопроект о либерализации рынка электроэнергии, подготовленный к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде, обеспечит установления европейских правил игры на рынке электроэнергии Украины.

Об этом УНИАН сообщил директор госпредприятия «Энергорынок» Сергей Бедин. «Считаю, что данный закон остро необходим Украине. Это общемировая практика, которая показала свою жизнеспособность. И если он не будет принят, то мы так и остановимся в своем развитии на уровне XX века», - считает Бедин. Также Бедин отметил, что поддерживает законопроект «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины».

Рассмотрение парламентом данного законопроекта запланировано на этой пленарной неделе.

Как ранее сообщалось, в конце ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины», которым предусматривается возможность свободного выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке. Либерализацию рынка энергетики Украины уже поддержали Антимонопольный комитет, Минэнерго, МЭРТ и Минфин, а также Энергосообщество, Еврокомиссия, Мировой банк, Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.