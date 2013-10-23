Украина рассчитывает на открытие реверса газа из Словакии до конца года

Украина рассчитывает на открытие уже до конца года реверсных поставок газа из Словакии, которые ожидались еще в мае, но так и не начались из-за противодействия поставщика газа - российского "Газпрома".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«100% откроем», - сказал министр.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о том, можно ли ожидать поставок топлива к концу года, Ставицкий добавил: «Думаю, даже раньше».

Как ранее сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий намерен в четверг, 24 октября, обсудить с членом Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером вопрос поставок газа из Словакии в Украину.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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