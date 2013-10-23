Азаров поручил Минэнерго проверить линии электропередач к зиме

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству энергетики и угольной промышленности организовать проверку линий электропередач к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместных командно-штабных тренировок оперативно-спасательных служб, военных, коммунальщиков, работников ГАИ и волонтеров по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве.

«С чем мы столкнулись прошлой зимой? С тем, что наши облэнерго забыли о том, что просеки, по которым проходят электросети, надо чистить. Ждут того момента, когда их приходится чистить уже на бульдозерах, вместо того, чтобы сейчас спокойно выполнить работу», - отметил премьер-министр.

При этом он напомнил, что во многих регионах есть населенные пункты, которые снабжаются электрикой всего по одной линии. «Вот оборвало эту электролинию, и у нас населенный пункт остался без электричества. А это и больницы, и детские садики, и жилые дома», - обратил внимание присутствующих во время заседание штаба Азаров.