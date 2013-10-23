Кабмин сменил вице-президента "Энергоатома"

Кабинет министров назначил вице-президентом НАЭК "Энергоатом", оператора всех действующих атомных электростанций Украины, Валерия Розова.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства 801-р от 23 октября 2013 года.

Согласно документу, Розов сменил на этом посту Вадима Украинского, который занимал должность вице-президента госкомпании с апреля 2011 года и был уволен по собственному желанию.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.