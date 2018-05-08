Атомный инкубатор Сибири

Атомный инкубатор Сибири

19:15, 23 октября 2013
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Россия, демонстрируя миру свою открытость в ядерной отрасли, впервые провела экскурсию для группы украинских журналистов по суперсекретному объекту – Ангарскому электролизному химическому комбинату. На этом предприятии происходит одна из ключевых операций по созданию топлива для атомных электростанций – обогащение урана. Именно на данном химкомбинате могут выпускать начинку для ядерных топливных сборок, которые в ближайшем времени планирует выпускать Украина.

Семь часов лета и группа украинских журналистов высадилась на берег Байкала. Недалеко от самого глубокого в мире озера находится Ангарский электролизный химический комбинат, на котором природный уран превращается в топливо, пригодное для использования в атомной энергетике.

В глубине сибирских лесов

«Вещи все из машины заберите, чтобы контроль прошли без проблем», - говорит сопровождающий, когда мы подъезжаем к проходной завода.

Сразу мы оказались под присмотром огромной толпы вооруженных охранников. По всему было видно: система охраны отработана до мелочей. Для людей и автомобилей  действует отдельный пропускной контроль. Кстати, контрольно-пропускной пункт для автомобилей оснащен специальным оборудованием, сканирующим транспорт на предмет запрещенных к провозу вещей.

Вблизи самого глубокого в мире озера - Байкала - находится Ангарский электролизный химический комбинат

 

«Телефоны, записывающие устройства – сдать. Блокноты и ручки желательно тоже. В противном случае они будут тщательно изучены позже на предмет зарисовки находящихся на территории завода объектов. При себе оставить только паспорт», - командует руководитель службы безопасности в тесной комнатушке на проходной.

 "А сигареты хоть взять можно", - интересуются курящие журналисты.

"Сигареты – можно", - без эмоций отвечает начальник охраны.

Завершив досмотр, охрана провела журналистов на территорию предприятия. Правда, о том, что это завод, догадаться сложно, поскольку сразу после проходной начинается лес. Мы снова сели в автомобиль, но уже с вооруженным сопровождающим.

Десять минут езды, и мы - в цеху. На входе нас встретил заместитель начальника уранового производства Глеб Шопен. Именно ему отведена роль проводника «в мир», который крайне редко показывают посторонним. По пути на производство Шопен остановился в коридоре, где висят плакаты, иллюстрирующие эволюцию комбината.

«До 70-го года у нас работали 4 цеха, которые обогащали уран по газодиффузионной технологии. Тогда завод потреблял 3-4% всей вырабатываемой в СССР электроэнергии! Завод нуждался в огромных площадях. Но в 70-х годах мы перешли на более экономное производство с использованием газовых центрифуг, что является мировой практикой. Соответственно, и надобность в больших площадях отпала, - рассказал Шопен, отметив, что для электроснабжения предприятия специально была построена одна из крупнейших и наиболее известных гидроэлектростанций в России -  Братская ГЭС (на реке Ангара).

Газовые центрифуги, где рождается ядерная мощь России

 

Кроме обширнейших технических познаний Шопен, как и его однофамилец – выдающийся польский композитор, демонстрирует тягу к искусству: «Видите эти картины? Это лишь малость, когда–то у нас была самая большая коллекция картин, насчитывала более 1,5 тысячи. Но когда опустели остальные цеха, а коридор, соединяющий их, остался, из-за разницы температур здесь гулял сильный ветер. Поэтому, чтобы не испортить картины, мы их сдали в музей».

Атомный инкубатор

Завершив лирическое отступление, Шопен прислонил пропуск к магнитному замку и открыл нам дверь в «святая святых» - цех протяженностью 1 км, из которого журналистом показали лишь… первые 50 м.

Шопен подвел группу к уходящему вдаль стеллажу, на котором, как в инкубаторе, разместились в семь ярусов газовые центрифуги, внутри которых и рождается ядерная мощь России.

Производственный цех Ангарского химкомбината длиной 1 км

 

Внешне центрифуги напоминают пятилитровые металлические бидоны под молоко – представляют собой металлический сосуд высотой не более полуметра с диаметром около 30 см. Всего на производстве находится несколько десятков тысяч работающих центрифуг.

«И одна тысяча убитых. Мы их не ремонтируем, просто глушим и забываем о них, - шутит Шопен. - В конечном итоге их, конечно, заменяют. Но этим занимается другой отдел».

«Вообще делать-то тут особо нечего, процесс автоматизирован. Персонал нужен лишь для поддержания условий работы оборудования. Контролируется даже температура в помещении», - уточняет он.

Всего в цеху, как пояснил его руководитель, работает 88 человек оперативного персонала: 4 смены по 22 человека.

«Раньше мы экспортировали продукцию во Францию. Ну а теперь, уже как года три – не экспортируем. Перестроились под внутреннее потребление, и выпускаем топливо с обогащением 4,95%», - рассказал Шопен, отметив, что для французов предприятие обогащало топливо до 3,5%.

«А почему же перестали экспортировать?», – поинтересовались журналисты.

«Ну, вы знаете, у нас ведь сейчас обширная программа перестройки предприятия идет, вот и поставили задачу перейти на выпуск только такой продукции, посчитали, что так будет целесообразней. Да и французы успели уже у себя наладить подобное производство», - пояснил Шопен.

Наверное, зампроизводства еще много интересного рассказал бы и выдал не одну государственную тайну, если бы вдруг не прозвучала команда сопровождающего журналистов солдата: «Время вышло!».

Космические мечты

C журналистами также встретился генеральный директор Ангарского электролизного химкомбината Юрий Гернер. «Таких комбинатов всего 4 в мире, и это один из двух, на площадке которого расположено конверсионное производство сырьевого гексафторида урана и производство низкообогащенного урана. Вот такое уникальное сочетание, которое позволяет добиваться хороших экономических показателей, оно только у нас и в Северске (Томская обл., один из самых закрытых городов в системе российской госкорпорации «Росатом»)», - похвастался гендиректор.

”На сегодняшний день завод загружен на 100% и является «самым маленьким» по мощности комбинатом из четырех работающих в России”, - гендиректор АЭХК Юрий Гернер

 

Гернер постоянно смещал акценты в беседе в сторону будущего завода, много рассуждал о том, какие перспективы его ждут. То, для чего завод строился изначально и просуществовал более 50 лет, ушло на второй план. «Мы не стоим на месте», - утверждал руководитель предприятия. По его словам, предприятие  намерено выйти на рынки космической промышленности и производства чипов, вложив в проект по выпуску высокочистых искусственных кристаллов кварца более 30 млн долл., а в проект по производству редкоземельных металлов – более 50 млн долл.

Между тем, разговаривать о более конкретных показателях завода  - сегодняшних -  Гернер несколько опасался.

«А какая хоть проектная мощность завода», – спросили журналисты.

«Эти цифры закрытые», - ответил гендиректор, добавив, что на сегодняшний день завод загружен на 100% и является «самым маленьким» по мощности комбинатом из четырех работающих в России.

Связь через атом

Ангарский электролизный химкомбинат уже давно связан с Украиной. Дело в том, что на его базе создан «Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ), 10% акций которого Украина приобрела в 2010 году. Это позволило нашей стране  обогащать уран на Ангарском предприятии дешевле, чем обходятся поставки топлива другой российской компании - «ТВЭЛ».

Не удивительно, что Украина время от времени поднимает вопрос о возможном увеличении поставок по линии МЦОУ. Как пояснил ситуацию коммерческий директор МЦОУ  Глеб Ефремов, России не выгодно создавать внутреннего конкурента, «да и МЦОУ все-таки задумывался изначально не как коммерческая организация, а политическая».

”МЦОУ задумывался изначально не как коммерческая организация, а политическая», - коммерческий директор МЦОУ Глеб Ефремов

 

«Если «Росатом» увидит, что есть прямое использование более дешевого материала, то, наверняка, будут поставлены барьеры, препятствующие этому. Зачем создавать внутреннюю конкуренцию, прежде всего, для российских поставщиков? Мы страховой механизм. И та квота, которая есть, она используется лишь для того, чтобы доказать возможность существования данного источника. Мы не заменяем текущий коммерческий рынок, и тем поставкам, которые делает «ТВЭЛ», мы осуществляем  страховку», - подчеркнул Ефремов.

Высока вероятность того, что сотрудничество Украины с Ангарским химкомбинатом получит иное направление. Как известно, в Украине в партнерстве с Россией строится завод по производству ядерного топлива. Планируется, что он будет выпускать тепловыделяющие сборки (ТВС), в первую очередь, для полного покрытия потребностей украинских АЭС. Создать замкнутый топливный цикл (от добычи урановой руды до получения готового ядерного топлива, пригодного для использования на АЭС) в Украине нельзя, так как официально страна является государством, свободным от ядерного оружия. Таким образом, начинку для украинских топливных сборок будут производить в России. В том числе и на Ангарском химкомбинате.

Запас урана на "черный день"

Ангарский химкомбинат уникален еще и тем, что на его территории по инициативе МАГАТЭ хранится международный резерв урана. Необходимость в этом обусловлена спецификой работы атомных станций. Независимо от того, в какой стране действует ядерный блок, поставки топлива должны осуществляться непрерывно, и за этим пристально следит МАГАТЭ.

"Здесь хранится топливо на 300 млн долл.", – заявил коммерческий директор МЦОУ Глеб Ефремов, когда вместе с журналистами зашел на склад, где находится первый и на данный момент единственный в мире так называемый страховой запас урана.

В этих бочках хранится ядерное топливо на ”черный день”

 

Как пояснил Ефремов, в случае, если какая-либо страна будет испытывать перебои с поставками ядерного топлива, Россия обязана будет, по требованию МАГАТЭ, его передать. 

"Несмотря на то, что этот материал является собственностью России, МАГАТЭ имеет право в любой момент этот материал истребовать и мы обязаны его отдать", - сказал Ефремов.

По мнению Ефремова, такая система позволит странам, которые на сегодняшний день сомневаются в использовании атомной энергетики, сделать выбор в сторону ее развития.

Всего на складе хранится 120 тонн обогащенного урана, чего достаточно для полной загрузки энергоблока мощностью 1 000 МВт. Все ежегодные затраты по содержанию данного банка топлива компенсируется из госбюджета России.

***Обогащение урана — физический процесс увеличения соотношения содержания изотопа урана 235U к 238U. Изотоп 238U, несмотря на радиоактивность, является крайне стабильным, не способным к самостоятельной цепной ядерной реакции на тепловых нейтронах, в отличие от редкого 235U. В настоящее время 235U является основным ядерным топливом. Однако из-за того, что доля изотопа 235U мала (0,72%) в руде, подготовка ядерного топлива обязательно должна включать стадию обогащения.

Ядерный топливный цикл начинается с добычи урановой руды на месторождении в шахте, затем следует ее переработка на горно-обогатительной фабрике и выпуск продукции в виде химического соединения U3O8. Перед обогащением природная смесь изотопов урана (U3O8) переводится в газообразную фазу в виде  гексафторида урана (UF6).  Гексафторид урана в газообразной форме по системе трубопроводов подается внутрь вращающегося ротора центрифуги. При огромной скорости вращения ротора, достигающей нескольких десятков тысяч оборотов в минуту, внутри центрифуги происходит разделение молекул газа по массе. Легкая фракция, по сравнению с исходным сырьем, содержит больше легкого изотопа 235U и меньше тяжелого изотопа 238U, а тяжелая фракция - наоборот.

Эффект разделения на одной центрифуге не слишком высок, поэтому центрифуги объединяются в многоступенчатые каскады для достижения необходимого уровня обогащения. Итогом работы разделительного каскада, в который подается сырье – гексафторид урана природного изотопного состава - является обогащённый UF6, в котором содержание 235U больше, чем в природном уране, и обеднённый UF6, в котором содержание 235U меньше, чем в природном уране.

Обогащенный UF6 поступает на завод по производству топливных сборок, так называемых ТВС, а затем - на станции.

Также существует еще один метод обогащения урана — газодиффузионный. Обогащение урана  таким методом основано на явлении молекулярной диффузии через микропоры мембран (перегородок). Этот метод сопровождается колоссальными затратами электроэнергии и больших объемов воды, для охлаждения. Поэтому все страны, обладающие данной технологией, стремятся полностью перевести процесс обогащения урана на центрифуги.

Артем Белоусов (УНИАН)

Фото предоставлены "Росатомом"

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