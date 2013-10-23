В Украине реализация нефтепродуктов и газа через АЗС сократилась на 9%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7771 единиц, в сентябре 2013 года в денежном выражении сократилась на 8,67% и составила 6,715 млрд грн против 7,352 млрд грн в августе 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В сентябре через сеть АЗС было продано 278,9 тыс. тонн бензина, что на 3,5% меньше, чем в сентябре 2012 года; 178,8 тыс. тонн дизельного топлива, что на 6,7% больше, чем в сентябре прошлого года; 40,1 тыс. тонн сжиженного газа (на 15% больше); 11,1 тыс. тонн сжатого газа (на 13,8% меньше).

В объеме реализованного бензина 53,3% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 45,3% - марки А-92, 0,9% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 октября т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 124,6 тыс. тонн моторного бензина, 68,3 тыс. тонн дизельного топлива, 7,8 тыс. тонн сжиженного газа и 0,08 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывала 7747 единиц (по состоянию на 1 сентября), в августе 2013 года в денежном выражении увеличилась на 2,5% – до 7,351 млрд грн против 7,173 млрд грн в июле 2013 года.