Уровень радиации на "Фукусиме" поставил новый рекорд

Уровень радиоактивного бета-излучения в воде на одном из дренажных каналов на АЭС "Фукусима-1" достиг максимального уровня в 140 тысяч беккерелей на литр, сообщил оператор станции компания ТЕРСО в четверг. Пробы воды были взяты в среду, сообщает РИА Новости.

По сравнению с показателями вторника (59 тысяч беккерелей на литр) уровень излучения вырос более чем в два раза. На другом участке дренажной системы уровень бета-излучения составил 15 тысяч беккерелей на литр. Допустимой нормой содержания бета-излучающих радионуклидов в воде является 10 беккерелей на литр.

В среду компания сообщила, что зафиксированный уровень в 59 тысяч беккерелей на литр является самым высоким за все время. До этого самым высоким после утечки 300 тонн радиоактивной воды в августе этого года был показатель в 34 тысячи беккерелей 16 октября. Затем к понедельнику бета-излучение снизилось до 5 тысяч беккерелей на литр.

ТЕРСО объясняет рост радиации тем, что из-за ливневых дождей, принесенных тайфуном, загрязнение с поверхности почвы могло попасть в выводные каналы. В августе на АЭС "Фукусима-1" была обнаружена крупнейшая после аварии 2011 года утечка 300 тонн радиоактивной воды (с концентрацией стронция около 80 миллионов беккерелей на литр) из цистерны, где вода хранится после охлаждения реакторов. Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности по шкале INES. Возник риск ее попадания вместе с грунтовыми водами в океан.

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