Цены на нефть растут за счет сильных показателей Китая

Цены на нефть растут после выхода сильных экономических показателей Китая, которые затмили новость о повышении запасов нефти в США, сообщает "Рейтер".

В 9.27 МСК фьючерсы на Brent подорожали на $0,10 до $107,90 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,59 до $97,45 за баррель.

Рост активности в производственном секторе Китая в октябре стал максимальным за семь месяцев благодаря большому объему заказов, показал предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитанный банком HSBC.

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 5,25 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации (EIA), при прогнозе повышения на 2,9 миллиона.

"Brent, скорее всего, сильнее отреагирует на PMI, так как наблюдаются признаки стабилизации экономического роста Китая... Но мы ожидаем, что Китай сохранит осторожную денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы, поэтому если цены не получат толчок за счет геополитического риска на Ближнем Востоке, мы не ожидаем слишком значительного роста Brent в ближайшие месяцы", - сказала экономист National Australia Bank Вианна Лай.

Она добавила, что прошедшие недавно переговоры США с Ираном, неуверенность по поводу бюджета США и рост добычи нефти в США и Канаде ослабляют базовые показатели нефтяного рынка и сдерживают повышение цен.