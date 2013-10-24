Либерализация рынка электроэнергии поспособствует развитию конкуренции — ДТЭК

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК считает, что принятие закона о либерализации рынка электроэнергии будет способствовать развитию конкуренции, усилению интеграционных процессов в электроэнергетике по стандартам, принятым в Европе.

«Принятие законопроекта «Об основах функционирования рынка электроэнергии» будет способствовать развитию конкуренции, усилению интеграционных процессов в электроэнергетике по стандартам, принятым в Европе. Предложенные в законопроекте изменения при благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках повысят интерес участников к аукционам на право доступа к сечению», - цитирует пресс-служба холдинга слова директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова.

Согласно сообщению, компания заинтересована в появлении на рынке новых игроков, способных загрузить экспортное сечение и обеспечить дополнительные объемы сбыта для генерации и украинских угольных предприятий.

«В этом году была увеличена пропускная способность сечения НЭК «Укрэнерго» с 500 до 650 МВт. Это произошло в результате проведения модернизации оборудования и релейной защиты энергосети ДТЭК Бурштынской ТЭС, а также благодаря заключению соглашений об аварийном резервировании с системными операторами региональной группы «Континентальная Европа». Увеличение пропускной способности способствовало росту объемов экспортных поставок электроэнергии по всем направлениям и позволит дополнительно экспортировать 600-700 тысяч тонн угля «по проводам» в 2013 году», - говорится в сообщении со ссылкой на слова Фаворова.

Как сообщал УНИАН, по словам замминистра энергетики Сергея Чеха, законопроект о либерализации рынка электроэнергии, подготовленный к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде, обеспечит основу для внедрения европейских правил проведения аукционов по экспорту электроэнергии.

В конце ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины», которым предусматривается возможность свободного выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Секретариат Энергетического сообщества и Всемирный банк поддерживают принятие данного законопроекта.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

В денежном выражении Украина по итогам 2012 года экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ДТЭК планирует в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.