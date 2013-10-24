Независимый производитель газа "Новатэк" начал добычу на Уренгойском месторождении

"Новатэк", крупнейший независимый производитель газа в РФ, начал добычу на Уренгойском месторождении, пообещав довести ее до 1 миллиарда кубометров в год в 2014-м.

Блок, на котором началась добыча, расположен в пределах Олимпийского лицензионного участка компании. Запасы Уренгойского месторождения оцениваются в 21 миллиард кубометров по стандартам SEC.

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"Газ будет поставляться на внутренний рынок. Времени для выхода на проектную мощность нужно немного, думаю, в следующем году месторождение уже сможет добывать заявленные объемы", - сказал Reuters представитель компании в четверг.