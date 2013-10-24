«Укртрансгаз» стал участником Европейской сети операторов газотранспортных систем

Оператор отечественной газотранспортной системы, компания «Укртрансгаз» получила статус участника-наблюдателя Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании генеральной ассамблеи ENTSOG в Брюсселе.

«Сегодняшнее событие является очередным шагом по выполнению Украиной требований второго и третьего энергопакетов, внедрению стандартизированных европейских процедур работы операторов ГТС, что позволит улучшить качество взаимодействия «Укртрансгаза» с операторами ГТС других европейских стран», - говорится в сообщении компании.

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Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

ENTSOG создана в декабре 2009 года с целью обеспечения прозрачности работы газотранспортных систем Европы. В ее состав входят более 30 ГТС Евросоюза. Деятельность организации также направлена на содействие трансграничной торговле газом для внутреннего европейского рынка и развитие европейской газовой сети.