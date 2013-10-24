ВР отклонила законопроект о налогах в условиях распределения продукции

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения в условиях действия соглашения о распределении продукции)".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (регистрационный номер 2288а) проголосовали всего 218 (при необходимых 226 - УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект внес на рассмотрение Верховной Рады народный депутат Украины Николай Рудьковский.

Законопроектом предусматривалось введение возможности возложения обязанности ведения налогового и бухгалтерского учета операций, связанных с выполнением многостороннего соглашения о распределении продукции, а также начисления и уплаты налогов и сборов и представления налоговой отчетности на каждого инвестора или на оператор, с учетом особенностей, предусмотренных таким соглашением.

Также предусматривалось введение возможности отображения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость как оператором, так и другими инвесторами по многостороннему соглашению о распределении продукции на условиях, предусмотренных соглашением о распределении продукции, и введении соответствующих механизмов.

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В пояснительной записке отмечалось, что «принятие проекта закона будет способствовать повышению заинтересованности частного бизнеса в осуществлении инвестиций в добычу полезных ископаемых Украины, поскольку введение предложенных изменений позволит существенно усовершенствовать порядок налогообложения по соглашениям о распределении продукции», а это будет «способствовать увеличению добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых (в первую очередь - природного газа) и повышению уровня экономической независимости государства».