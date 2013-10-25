Нефть торгуется разнонаправленно на ожиданиях роста спроса и новостей по Ирану

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу на фоне ожиданий участниками рынка увеличения спроса на сырье, а также новостей по Ирану, сообщает Прайм.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.56 мск снизилась на 0,55% - до 107,21 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,51% и составила 97,36 доллара за баррель.

В то же время, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг переговоров по ядерным объектам в Иране. По данным СМИ, заместитель главы иранского МИД и главный ядерный переговорщик страны Аббас Аракчи на будущей неделе встретится в Вене с главой МАГАТЭ Юкио Амано за несколько часов до того, как начнутся переговоры иранской делегации с экспертами агентства.