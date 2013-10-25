Украина и Евросоюз согласовали новый маршрут поставок газа

Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили член Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий после переговоров в Брюсселе.

«Украина и ЕС согласовали последние приготовления Меморандума о взаимопонимании... Хорватия, Венгрия и Украина развивают вместе с Еврокомиссией газовую инфраструктуру на высокотехнологичном уровне. Речь идет о ГТС и газовом интерконнекторе», - заявил Оттингер.

В свою очередь министр Ставицкий сообщил¸ что детали нового маршрута согласованы. «Мы согласовали все вопросы относительно нового маршрута. Я бы его назвал адриатическо-венгерским коридором по поставкам природного газа от LNG-терминала на полуострове Крк в Хорватии через газотранспортные системы Венгрии к нашим газовым хранилищам», – сказал Ставицкий.

Он подчеркнул, что это очень сильный шаг не только в плане диверсификации маршрутов в Украину, но и укрепления энергобезопасности всей Европы. «Мы считаем, что сможем достичь серьезных результатов, и в конце концов решим вопрос об обеспечении диверсификационными маршрутами поставки природного газа в Украину», - сказал министр.

Он также сообщил, что в Украине есть возможность хранить в хранилищах до 50 млрд кубов газа. «Этот газ сможет быть использован как для экономики Украины, так и для экономики Европы», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос УНИАН.

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По словам Ставицкого, в следующем году Украина будет председательствовать в Европейском энергетическом сообществе. «Мы хотели бы использовать свое председательство для либерализации рынка газа в центральной и восточной Европе и построения центральноевропейского хаба на основе наших хранилищ, размещенных на Западной Украине», - сказал Ставицкий.

Как ожидалось, в ходе встречи министр Ставицкий и еврокомиссар Оттингер должны были подписать меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, однако подписание документа по согласованию было отложено - до приезда еврокомиссара Оттингера в Киев, как ожидается – 5-6 ноября текущего года.

Как сообщал УНИАН, Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

На данный момент реверс газа осуществляется через Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.