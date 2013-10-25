Украина намерена получить 750 млн евро кредита на строительство Каневской ГАЭС

Украина намерена получить от Европейского инвестиционного банка кредитную линию в объеме 750 млн евро на финансирование проекта строительства Каневской гидроаккумулирующей станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы сегодня подпишем это соглашение, которое даст нам возможность на протяжении месяца – ну максимум двух открыть кредитную линию и уже весной начать строительство этой станции», - сказал Ставицкий в Брюсселе после встречи с еврокомиссаром Гюнтером Оттингером.

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При этом, говоря об условиях кредитования, Ставицкий сказал лишь, что это среднеевропейские условия предоставления средств. «Кредит рассчитан на десятки лет, а строительство закончим за 6-7 лет», - сказал Ставицкий. При этом он уточнил, что кредит покроет 70% стоимости строительства станции. Получателем средств будет государственное предприятие «Укргидроэнерго».