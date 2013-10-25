Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от сети

Система защиты Южно-Украинской атомной электростанции в пятницу, 25 октября, отключила второй энергоблок от энергосети.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом».

«25 октября в 8.26 системой защиты отключен от сети второй энергоблок Южно-Украинской АЭС. Причины отключения выясняются», - сказано в сообщении.

Согласно оперативной информации диспетчера ЮУАЭС, нарушений условий безопасной эксплуатации нет, радиационный фон в норме.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.