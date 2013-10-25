Азаров убежден, что Россия снизит цену на газ

Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что Украине со временем удастся восстановить нормальные партнерские отношения с Российской Федерацией и добиться снижения цены на газ, пересмотрев действующий контракт по его закупке. Об этом премьер заявил в Севастополе, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

«Я глубоко убежден, что в перспективе мы восстановим нормальные отношения с Российской Федерацией», - сказал Азаров.

Он напомнил, что из-за “кабального” газового контракта на закупку газа от 2009 года Украина переплатила РФ почти 20 миллиардов долларов.

Премьер подчеркнул, что правительство постоянно настаивает на пересмотре контракта.

«Мы прилагали и будем прилагать максимум усилий для того, чтобы договориться с Российской Федерацией о пересмотре», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Президент Украины Виктор Янукович заявил, что газовый вопрос значительно осложняет отношения Украины и России.

Премьер-министр Николай Азаров не раз заявлял, что если Россия не снизит цену газа, то Украине придется со временем отказаться от его закупки.

По мнению экспертов, Россия не пойдет на снижение цены на газ без передачи под ее контроль украинской газотранспортной системы (ГТС) и поэтому усиливает давление на украинскую сторону для решения этого вопроса.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.