«Энергорынок» за 9 месяцев снизил чистую прибыль на 43%

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, за январь-сентябрь 2013 года снизило чистую прибыль на 43% - до 20,6 млн грн с 36,456 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в отчете компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за первые 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 62,121 млрд грн с 60,66 млрд грн.

Валовая прибыль «Энергорынка» за 9 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58% - до 467,229 млн грн с 295,177 млн грн.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Энергорынок» за январь-июнь 2013 года снизил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,6% - до 12,571 млн грн с 18,940 млн грн.

Кабинет министров разрешил госпредприятию «Энергорынок» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.