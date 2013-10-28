Французская Air Liquide построит в Узбекистане завод по производству промгазов

Французская Air Liquide планирует построить в Узбекистане завод по производству промышленных газов, сообщил РИА Новости в понедельник, 28 октября, источник, близкий к компании.

Источник уточнил, что Air Liquide и НХК "Узбекнефтегаз" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства промышленных газов.

"До конца года инвестор подготовит предпроект, после чего стороны преступят к обсуждению перспектив дальнейшей реализации сотрудничества", - сообщил источник.

Проект предусматривает строительство современного воздухоразделительного комплекса Air Liquide мощностью более 300 тонн кислорода в сутки и его дальнейшую эксплуатацию французской компанией. Предприятие также будет производить жидкие продукты разделения воздуха (кислород, азот, аргон) для нужд промышленных потребителей республики. Инвестиции Air Liquide в производственные мощности и систему логистики могут составить 50 миллионов долларов.

Air Liquide - мировой лидер производства инновационных технологий и оборудования в сфере применения промышленных газов; присутствует на рынках более 70 стран.

Мощности НХК "Узбекнефтегаз" позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.