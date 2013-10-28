Цены на нефть начали неделю смешанной динамикой

На мировых торгах в понедельник, 27 октября, цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на фоне ожиданий статданных из США, а также решений ФРС в рамках монетарной политики.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,22% - до 107,16 доллара за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,28% и составила 97,58 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По мнению аналитиков, на текущей неделе будет опубликовано огромное количество статданных. И если они будут слабыми, то это обвалит рынок.

Большинство экспертов, сходится во мнении, что Федрезерв США не станет уменьшать объем программы количественного смягчения по итогам двухдневного заседания 29-30 октября, а ближайшим сроком для принятия подобного решения эксперты называют март будущего года.

Как сообщал УНИАН, большинство членов сентябрьского заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) планируют начать сокращение программы количественного смягчения в этом году.