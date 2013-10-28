Подрядчики «Газпрома» ищут ему альтернативу - СМИ

Партнеры «Газпрома» ожидают, что монополия будет уменьшать заказы в следующем году, а поэтому намерены диверсифицировать бизнес, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к подрядчикам «Газпрома».

«Мы ожидаем снижения доходов от строительства газопроводов, и в первую очередь из-за сокращения инвестпрограммы «Газпрома», — объяснил «Ведомостям» человек, близкий к «Стройгазконсалтингу» - крупнейшему подрядчику «Газпрома»: одна из основных причин — замораживание тарифов. По его словам, снижение доли «Газпрома» в структуре заказов компании может привести к сокращению ее прибыли.

«У “Газпрома” в планах на следующий год и до сообщений о замораживании тарифов стояла задача сократить капитальные вложения», — говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но очень многое будет зависеть от контракта «Газпрома» с Китаем. По мнению Полищука, после его заключения будет запущено строительство «Силы Сибири», а оно обеспечивает значимую часть инвестиций в 2014-2015 гг.

"Газпрому" дорого обойдется это строительство: более 10 млн долл. за 1 км", - подсчитал аналитик Greenwich Capital Лев Сныков.

«Период бурного трубопроводного строительства в нефтегазовой отрасли заканчивается, — констатирует Сныков, — "Сила Сибири" - последний из таких проектов. А трубопроводные системы в европейском направлении, в том числе «Южный поток», Ямал - Европа - 2, 3-я и 4-я нитки «Северного потока» не имеют экономического смысла",- уверен Сныков. По его словам, уже сейчас наблюдается переизбыток экспортных мощностей.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" замораживает объем инвестиционной программы на 2014 год на уровне 2013 года, при этом в большей степени сокращаются инвестиции в добычу и бурение, что создает риски снижения объемов добычи с лагом около 5 лет.

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