Южно-Украинская АЭС подключила к сети второй энергоблок

Южно-Украинская атомная электростанция в понедельник подключила к энергосети второй блок, который 25 октября был отключен системой защиты, сообщает станция.

Согласно оперативным данным Южно-Украинской АЭС, сейчас второй блок выведен на мощность 597 МВт.

Станция пока не называет причины, по которым сработала система защиты.

Согласно сообщению оператора всех действующих АЭС - госкомпании НАЭК «Энергоатом», по состоянию на 28 октября в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке № 1 Южно-Украинской АЭС 228-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС 73-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке № 5 Запорожской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок № 1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря 2013 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 4 895 МВт, Ривненской АЭС - 1 850 МВт, Южно-Украинской АЭС - 600 МВт, Хмельницкой АЭС - 2 015 МВт.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).