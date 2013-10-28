«Энергоатом» за 9 месяцев получил 4,7 млрд грн чистого убытка

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, за январь-сентябрь 2013 года получило чистый убыток в размере 4,652 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года закончило с чистой прибылью 1,529 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход компании за 9 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 12,579 млрд грн с 13,457 млрд грн. Валовой убыток за 9 месяцев 2013 года составил 2,989 млрд грн, в то время как январь-сентябрь 2012 года компания закончила с валовой прибылью 3,610 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада намерена разрешить погашение 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение за счет прибыли НАЭК "Энергоатом".

По итогам первого полугодия 2013 года «Энергоатом» получил 2,447 млрд грн чистого убытка, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистой прибылью в размере 1,539 млрд грн.

На 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.