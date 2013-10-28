Рада намерена освободить «Нафтогаз» от уплаты 1,3 млрд грн в Госрезерв

Верховная Рада намерена разрешить освободить крупнейшего в Украине игрока рынка природного газа, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», завершившую первое полугодие 2013 года с чистым убытком в 10 млрд грн, от уплаты в Госрезерв суммы в 1,287 млн грн.

Соответствующий законопроект парламент поддержал в первом чтении на заседании на прошлой неделе.

Согласно пояснительной записке к данному законопроекту, данные средства предполагались для погашения долгов за полученный компанией природный газ.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут «Нафтогазу» улучшить финансовые показатели по итогу 2013 года.

Как сообщалось, этим же законопроектом Верховная Рада намерена разрешить погашение 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение за счет прибыли НАЭК "Энергоатом", оператора всех действующих атомных электростанций в Украине. А также 240 млн грн из прибыли «Энергоатома» предлагается направить на погашение долгов государственных шахт за электроэнергию.

Вместе с тем, как свидетельствует вывод главного научно-экспертного управления Верховной Рады, данный законопроект не содержит должного финансово-экономического обоснования.

Также главное управление обратило внимание на то, что рассмотрение и утверждение государственного бюджета Украины, а также внесение изменений, осуществляются по специальной процедуре, в частности, ключевая роль отводится Кабинету министров, который разрабатывает и подает данный законопроект в парламент.

Читайте также: Кто оплатит оздоровление "Нафтогаза"

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.