Москва и Киев активизируют работу по производству в Украине ядерного топлива - Лавров

Москва и Киев намерены активизировать работу по организации в Украине производства ядерного топлива для реакторов по российским технологиям.

Как сообщает РИА "Новости", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Донском государственном техническом университете.

"Будет активизирована работа по организации в Украине производства ядерного топлива для реакторов по российским технологиям", - сказал он.

Лавров сообщил также, что Россия и Украина намерены укреплять сотрудничество в области освоения космоса, уже осуществляется совместная реализация проектов "Наземный старт", "Морской старт" и программа "Днепр".

В начале октября 2012 года в поселке Смолино Кировоградской области началось строительство завода по выпуску ядерного топлива по российским технологиям для АЭС. Власти Украины планируют, что первая очередь производства должна быть введена в эксплуатацию до конца 2015 года. Завод по мере его квалификации и лицензирования будет обеспечивать все потребности АЭС Украины в ядерном топливе.