Таможенный союз на три года обнулил импортную пошлину на авиабензин

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение обнулить пошлину в отношении авиационных бензинов, ввозимых на территорию Таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия), на период 2014-2016 годов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Установить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении авиационных бензинов в размере 0 процентов от таможенной стоимости с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно", - говорится в документе, опубликованном комиссией.

В настоящее время ввозная пошлина на авиационные бензины составляет 5%.