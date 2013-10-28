НКРЭ оставила без изменений тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), оставила без изменений розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭ №1365 от 24 октября 2013 года.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в ноябре составит 81,11 коп. за кВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — 103,24 коп. за кВт-ч.

В тоже время, другим своим постановлением (от №1350 от 24 октября), НКРЭ сохранила прогнозную оптовую цену на ноябрь для производителей электроэнергии на уровне 748,43 грн за 1 Мвт-час.

Справка УНИАН. Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в мае составляли 79,52 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 101,22 коп. за 1 кВт/ч.

Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в апреле 2013 года составили 77,97 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 января составляли 75,1 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 95,61 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.