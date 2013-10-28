Украинские ТЭС сократили потребление угля

Украинские теплоэлектростанции в январе-сентябре 2013 года уменьшили потребление угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,3% - до 27,307 млн тонн.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным министерства, в сентябре 2013 года потребление угля увеличилось по сравнению с сентябрем 2012 года на 10,8% - до 3,245 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

Согласно утвержденному Кабинетом министров балансу газа на 2013 год, теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа.