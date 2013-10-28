Украина сократила импорт газа на 20%

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,8% - до 19,712 млрд куб. м. Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в сентябре 2013 года импорт газа увеличился по сравнению с сентябрем 2012 года на 41,1% - до 4,389 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, Украина в январе-сентябре 2013 года в денежном выражении импортировала газа на общую сумму 7,617 млрд долл.

К началу отопительного сезона Украина планирует закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры Group DF, остальное - российский газ.

По данным компании «Укртрансгаз», объем импорта природного газа из Польши и Венгрии в Украину в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд куб. м при прогнозном объеме импорта из Европы, рассчитанном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в целом по году, в 2,5 млрд куб. м.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.