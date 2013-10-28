Чернобыльская АЭС ввела в эксплуатацию новую вентиляционную трубу, которая позволит в будущем надвинуть новый конфайнмент на разрушенный в 1986 году четвертый блок ЧАЭС. Об этом говорится в сообщении российской государственной корпорации "Росатом", дочерняя компания которой - "Атомстройэкспорт" - занималась строительством этой трубы.

Согласно сообщению, на Чернобыльской АЭС 17 октября 2013 года была создана комиссия по проверке готовности объекта к эксплуатации.

"22 октября 2013 года на подведении итогов работы комиссии был подписан и утвержден акт готовности объекта к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию новой вентиляционной трубы, на сварочных соединениях которой прошлым летом были обнаружены трещины.

Новая вентиляционная труба сооружается с целью демонтажа существующей, которая мешает надвинуть новый безопасный конфайнмент на разрушенный в 1986 году четвертый блок ЧАЭС.

Справка УНИАН. «Атомстройэкспорт» является лидером атомного инжинирингового бизнеса, оказывая услуги по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации атомных электростанций в России и за рубежом, и занимает порядка 30% мирового рынка проектирования и сооружения АЭС.