Нью-Йорк создал первый в США резерв бензина

Власти штата Нью-Йорк создали первый в США резерв бензина, чтобы предотвратить его нехватку в экстренных ситуациях, как произошло в прошлом году во время урагана «Сэнди». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Формирование резерва началось в субботу. Его объем, как ожидается, составит около 3 млн галлонов топлива для автомобилистов и аварийного персонала. Создание такого резерва обойдется властям в 10 млн долл.

Ураган «Сэнди» произвел серьезные разрушения в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в октябре 2012 года. Он также спровоцировал острую нехватку бензина.