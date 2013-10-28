Украина сократила потребление бензина и дизтоплива

Украина в январе-сентябре 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6% - до 2,966 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-сентябре текущего года сократилось на 4,1% - до 4,205 млн тонн.

В сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года потребление бензина уменьшилось на 6,3% - до 349,3 тыс. тонн, дизельного топлива - на 13,9%, до 528,7 тыс. тонн.

Производство бензина за 9 месяцев 2013 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 731,5 тыс. тонн, дизтоплива - на 35,8%, до 700,8 тыс. тонн.

В сентябре 2013 года производство бензина сократилось на 26% по сравнению с сентябрем прошлого года - до 73,4 тыс. тонн, дизтоплива - на 24,5%, до 73,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7771 единиц, в сентябре 2013 года в денежном выражении сократилась на 8,67% и составила 6,715 млрд грн против 7,352 млрд грн в августе 2013 года.

В 2012 году потребление бензина в Украине снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.