Цены на нефть обвалились на прогнозах по запасам сырья в США

На мировых торгах во вторник, 29 октября, цены на нефть обвалились на фоне прогнозов по запасам сырья на складах в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,36% - до 109,22 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,2% и составила 98,48 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По прогнозам аналитиков, за прошедшую неделю объем запасов вырос на 2,7 миллиона баррелей до 382,5 миллиона, то есть, максимума с июня. При этом запасы горючего, как предполагают эксперты, сократились на 550 тысяч баррелей.