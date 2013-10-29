Азаров рассказал, кто должен решить проблему с расчетами за российский газ

В последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром», считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя по просьбе УНИАН заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о возникновении задержки с оплатой за газ.

«То, что Миллер говорит, этот вопрос прежде всего надо адресовать «Нафтогазу», потому что «Нафтогаз» осуществляет расчеты с «Газпромом», а не правительство. Подчеркиваем: правительство держит эти вопросы на контроле, но это, прежде всего, вопрос двух хозяйствующих субъектов. Поэтому они должны разбираться», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть.

«Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер сегодня заявил, что чрезвычайно обеспокоен ситуаций, сложившейся сейчас с оплатой Украиной поставок российского газа.

Он отметил, что «Нафтогаз» до сих пор не рассчитался за поставленный в августе газ, напомнив, что по контракту, в случае нарушения условий платежей, предусмотрен переход на систему предоплаты за поставку газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4 квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.