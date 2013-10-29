Миллер: Украина закачает в этом году исторический минимум газа

Объем закачки российского газа в подземные хранилища (ПХГ) Украины в этом году будет минимальным за всю историю — 18 миллиардов кубометров, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании по долгам за поставки газа в России, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

В прошлом году, напомнил Миллер, этот объем составлял чуть более 21 миллиарда кубометров.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа, тогда как "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Впоследствии Киев скорректировал планы закачки топлива до 17-20 миллиардов кубометров.

По состоянию на 22 октября в ПХГ Украины было закачано 17,6 миллиарда кубов газа, сообщал "Нафтогаз".