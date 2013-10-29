«Кировоградоблэнерго» увеличило прибыль в 5 раз

Энергоснабжающая компания «Кировоградоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль более чем в 5 раз - до 18,3 млн грн с 3,6 млн грн за аналогичный период 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка от реализации продукции компании за отчетный период по сравнению с январем-сентябрем 2012 года увеличилась на 15% - до 749,5 млн грн.

При этом валовая прибыль «Кировоградоблэнерго» за 9 месяцев 2013 года выросла на 71,9% - до 70,4 млн грн с 41 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Справка УНИАН. «Кировоградоблэнерго» является монополистом в сфере обслуживания потребителей электроэнергии в Кировоградской области. «Кировоградоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 24,6 тыс. кв. км и обслуживает 464,303 тыс. потребителей. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 94,002% акций «Кировоградоблэнерго» принадлежат компании V.C.Energy international N.V.