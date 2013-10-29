Добыча сланцевого газа в России нецелесообразна - "Газпром"

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» не планирует добывать сланцевый газ из-за наличия запасов традиционного газа, сообщили УНИАН в управлении информации компании.

«В настоящее время добыча сланцевого газа в России нецелесообразна ввиду высокой обеспеченности запасами традиционного газа, себестоимость добычи которого существенно ниже предполагаемых затрат на добычу газа из сланцевой породы. Также отмечено, что добыча сланцевого газа сопряжена с существенными экологическими рисками», - говорится в сообщении.

Вместе с тем профильные подразделения Группы «Газпром» продолжают внимательно изучать ситуацию с добычей сланцевого газа: совет директоров «Газпрома» принял к сведению информацию о результатах мониторинга развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира.

В сообщении подчеркивается, что активное освещение указанного вопроса в СМИ привело к популяризации природного газа в мире, что является благоприятным фактором для «Газпрома» как надежного поставщика данного вида топлива.

Правлению поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира и проинформировать Совет директоров о его результатах в IV квартале 2014 года.

В справочных материалах «Газпрома» говорится, что в 2012–2013 гг. промышленная добыча сланцевого газа по-прежнему велась только в США и Канаде. Добыча сланцевого газа в США в 2012 году составила около 270 млрд. куб. м. Доля газа, добытого из сланцевой породы, в совокупной добыче страны продолжила возрастать.

При этом за прошедший период более половины совокупной добычи сланцевого газа на североамериканских месторождениях оставалась убыточной, что подтверждается значительным сокращением количества буровых установок, занятых строительством скважин для добычи газа в США, а также продажей сланцевых активов рядом крупнейших компаний отрасли.

Отмечается, что, по мнению специалистов, рост добычи сланцевого газа может способствовать превращению США в экспортера сжиженного природного газа. Однако реализация экспортных СПГ-проектов невозможна без соответствующих разрешений федеральных ведомств США, которые заинтересованы в энергетической безопасности страны и сохранении низких цен на внутреннем рынке. В этих условиях реализация всех заявленных североамериканских экспортных СПГ-проектов представляется нереалистичной.

Кроме этого, ряд факторов продолжает сдерживать организацию промышленной добычи сланцевого газа в Европе. К ним, в частности, относятся ограниченный ресурсный потенциал региона, высокая плотность населения и отсутствие широкого доступа к буровым и сервисным услугам. Результаты, полученные при пробной эксплуатации ряда разведочных скважин в Европе, прежде всего в Польше, оказались неудовлетворительными, несмотря на государственную поддержку и льготные налоговые условия.

Также сообщается, что в Азии наиболее перспективной страной с точки зрения развития добычи сланцевого газа является КНР. Однако развитие данной отрасли в Китае идет более медленными темпами, чем планировалось, что обусловлено более сложной геологической структурой местных сланцевых залежей, неразвитой инфраструктурой, дефицитом энергии и воды, а также очень высокой плотностью населения в наиболее перспективных для добычи сланцевого газа районах страны.

Отмечается, что развитие отрасли сланцевого газа связано с рядом экологических рисков, поскольку для его промышленной добычи необходимо бурить большое количество скважин и закачивать в пласт значительные объемы воды, смешанной с песком и химическими реагентами. При этом существует угроза загрязнения поверхности земли и подземных вод. В настоящее время мораторий на проведение гидравлического разрыва пластов действует в европейских странах (Франция, Болгария, Германия, Нидерланды, Испания и др.) и в ряде штатов Австралии. Кроме того, мораторий сохранился в штате Нью-Йорк, в пределах которого находится часть одного из крупнейших в США сланцевых бассейнов Марселлус.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

12 сентября представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого компания Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, первый свободный газ с Юзовской площади ожидается получить в конце следующего года, а практическая добыча газа может начаться уже с 2015 года.

20 сентября 2013 года Ивано-Франковский областной совет согласовал новую редакцию проекта Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и обществом с ограниченной ответственностью "Недра Олесская".

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 трлн куб. м газа.